Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlkhom Makhkamov ile Görüştü

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarını sürdürdüğü Kazakistan'da Özbekistan Ulaştırma Bakanı İlkhom Makhkamov ile görüştü.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir başka dost ve kardeş ülke olan Özbekistan'ın Ulaştırma Bakanı Sayın İlkhom Makhkamov ve beraberindeki heyet ile bir araya geldik. Güçlü iş birliğimizle ülkelerimizin ilişkilerine ivme kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.