Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Geçit Forumu'na katılacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24-25 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek Küresel Geçit Forumu ve forum kapsamındaki Ulaştırma Koridorları Paneli'ne katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Uraloğlu'nun, yurt dışı temaslarına devam ettiği belirtilerek, "Daha önce Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak ve Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek Kalkınma Yolu Projesi'nin bir an önce hayata geçirilmesi için Birleşik Arap Emirlikleri ve Iraklı bakanlar ile bir araya gelen Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte 24-25 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de çeşitli temaslarda bulunacak. İlk olarak Avrupa Birliği (AB) Ulaştırma Komiseri Adina Valean ile bir araya gelecek olan Uraloğlu, ardından AB Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.

Uraloğlu'nun, ikili görüşmelerin ardından katılımcı ülkeler arasında; demir yolu, kara yolu, hava yolu, liman ve lojistik hizmetlerin iyileştirilerek sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla düzenlenecek Küresel Geçit Forumu'na katılacağı bildirildi. Açıklamada, "AB firmalarının üst düzey temsilcilerinin de katılacağı forumda; zirvede yeşil enerji, eğitim ve araştırma, kritik ham maddeler, ulaşım koridorları, sağlık ürünleri üretimi ve dijital altyapı konularında paneller gerçekleştirilecek. Uraloğlu, daha sonra sırasıyla; Türk Hava Yolları- Sürdürülebilir Havacılık Yakıtları Etkinliği ve Ulaştırma Koridorları Paneli'ne de katılacak" ifadelerine yer verildi.