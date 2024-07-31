Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı ile görüştü

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmenin detaylarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki işbirliklerinin artırılması hususlarını ele aldık."