Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Toplantısı'na katıldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarını sürdürdüğü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 12. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, "Üye ülkeler olarak aramızdaki kültürel, ticari bağlara kuvvet katmak amacıyla bir araya geldik. Toplantıda; kara yolu taşımacılığı, demir yolu taşımacılığı, Orta Koridor ve Hazar geçişleri, Zengezur bağlantısı konularını derinlemesine ele aldık. Ekonomik İşbirliği Teşkilatına üye olan dost ve kardeş ülkeler ile ulaşımın her alanında gelişimimize ivme kazandırmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı umuyorum ki tüm Dünya'da barışa, birliğe, refaha vesile olur ve katkı sağlar" dedi.