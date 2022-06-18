Ukraynalı First Lady Zelenska: &quot;Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor&quot; - Haberler

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Ukraynalı First Lady Zelenska: "Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukraynalı First Lady Zelenska: 'Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, "Bugün Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska, "Bugün Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor. Bu savaşın en zorlu sınavlarından birisi" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi First Lady Olena Zelenska savaştan etkilenen Ukraynalı aileler hakkında açıklamada bulundu. First Lady Zelenska yaptığı açıklamada, "Bugün Ukraynalıların yarısı ailelerinden ayrı yaşıyor. Bu savaşın en zorlu sınavlarından birisi" ifadelerini kullandı.

First Lady Zelenska açıklamasında ayrıca Ukrayna vatandaşları için başlatılan psikolojik destek programından bahsetti. Açıklamasında, "Ukraynalılar psikologlardan yardım aramaya alışık değiller. Depresyon veya kaygı sorunlarımızı görmezden gelme eğilimindeyiz. Ama artık hepimizin bu kalıp yargıları yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. İnsanları, psikolojik yardıma ihtiyaç duymalarının onların suçu olmadığına ikna etmek için büyük bir bilgilendirme kampanyası düzenlemeliyiz" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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