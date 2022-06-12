Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı - Haberler

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Ukraynalı asker, oyun oynayan çocuklara ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görevli rütbeli bir asker, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokakta oyun oynayan çocuklara ateş açmasının ardından görevden uzaklaştırıldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Hukuk Departmanı Başkanı Albay Yuri Bobrov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Genelkurmay Başkanlığı önünde silahını boşaltmak için hedef gözetmeksizin çocukların bulunduğu karşı yöne doğru ateş etti. Bina önünde oyun oynayan 2 çocuk büyük korku yaşarken, şans eseri mermiler çocuklara isabet etmedi. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından askerin davranışı büyük tepki topladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksy Reznikov, görüntülerin teyit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Olayın açıklığa kavuşturulması için hemen soruşturma başlatıldı. Bu hem disiplin hem de ceza gerektiren bir suç. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Korgeneral Yevgeny Moysyuk liderliğinde bir komisyon kuruldu. Soruşturma sırasında bahsi geçen asker görevden alındı" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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