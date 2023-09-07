Ukrayna'ya ABD'den Gönderilen Yardım Paketinde Seyreltilmiş Uranyumlu Tank Mermisi Bulunuyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD'nin 175 milyon dolarlık ek savunma yardımı paketinde Abrams tanklarında kullanılmak üzere seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi olduğunu açıkladı. Seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermilerdir ve uranyumu 'büyük ölçüde' radyoaktif özelliklerinden arındırılmış mermi olarak bilinmektedir.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD'nin 175 milyon dolarlık ek savunma yardımı paketinde Abrams tanklarında kullanılmak üzere seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi olduğunu açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, bugün ABD'den gönderilecek ek savunma yardımı paketinin içeriğini açıkladı. Açıklamada, 175 milyon dolar değerindeki ek pakette Abrams tanklarında kullanılmak üzere 120 mm seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi bulunduğu belirtildi. Seyreltilmiş uranyumlu tank mermisi, konvansiyonel tankların zırhını delebilecek güçte mermilerdir ve uranyumu 'büyük ölçüde' radyoaktif özelliklerinden arındırılmış mermi olarak bilinmektedir.

ABD GAZİ BAKANLIĞI: POTANSİYEL BİR SAĞLIK TEHLİKESİ

ABD Gazi İşleri Bakanlığı internet sayfasında, seyreltilmiş uranyumlu mühimmatın ilk defa Körfez Savaşı ve Bosna savaşlarında kullanıldığı belirtilip şu bilgiler verilmektedir;

"İlk olarak Körfez Savaşı sırasında büyük ölçekte kullanılan seyreltilmiş uranyum (DU), yüksek yoğunluğu nedeniyle ABD ordusu tarafından tank zırhı ve düşman zırhlı araçlarına nüfuz etmesine yardımcı olduğu için bazı mermilerde kullanılmaktadır."

"Seyreltilmiş uranyum gömülü parçalar, kirlenmiş yaralar, soluma veya yutma gibi yollarla vücuda girmesi halinde potansiyel bir sağlık tehlikesidir."

IAEA: ZARARLI OLABİLİR

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) konuyla ilgili bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Yeterli miktarda yutulan veya solunan uranyum, kimyasal toksisitesi nedeniyle zararlı olabilir. Cıva, kadmiyum ve diğer ağır metal iyonları gibi aşırı uranil iyonları da böbrek fonksiyonlarını baskılar (yani böbrekleri etkiler). Böbrekteki yüksek konsantrasyonlar hasara ve aşırı durumlarda böbrek yetmezliğine neden olabilir."