Ukrayna ve Yunanistan'dan Doğalgaz Anlaşması

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kış aylarında doğalgaz tedarikini güvence altına almak için Yunanistan ile bir anlaşma hazırladıklarını açıkladı. Bu anlaşma, Ukrayna'nın gaz ithalatını çeşitlendirme çabalarının bir parçası olarak görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, " Ukrayna'ya doğalgaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gaz ithalatına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Yunanistan ile anlaşma yaptıklarını duyuran Zelenskiy, "Devletimiz için tek bir gün bile boşa harcanmıyor. Bugün, Ukrayna'ya doğalgaz tedariki konusunda Yunanistan ile bir anlaşma hazırladık. Bu anlaşma, kış aylarında ithalatı mümkün olduğunca güvence altına almak için bir başka gaz tedarik yolu olacak" dedi.

Gaz ithalatını finanse etmek için birçok anlaşmanın bulunduğunu belirten Zelenskiy, "Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna'daki üretim kayıplarını telafi etmek için gereken yaklaşık 2 milyar euroyu karşılayacağız. Ukrayna Hükümeti ithalatın finansmanı için kaynak ayırdı. Avrupa'daki ortaklarımız, Avrupa Komisyonu garantileri altında Avrupa bankaları, Ukrayna bankaları, Norveç yardım ediyor ve Amerikan ortaklarımızla aktif çalışmalar devam ediyor. Tam finansman sağlanacak. Kış tedariki için geniş fırsatlar oluşturuyoruz. Yardım eden herkese teşekkürler! Bizimle, Ukrayna ile Ukrayna halkıyla birlikte olan herkese teşekkürler! Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı. - KİEV

Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
