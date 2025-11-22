Haberler

Ukrayna ve ABD'den Barış Anlaşması İçin İsviçre'de Müzakereler

Güncelleme:
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya ile savaşı sona erdirecek barış anlaşmasının parametreleri hakkında Ukrayna ve ABD yetkilileri arasında İsviçre'de müzakereler yapılacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi amacıyla ABD'nin başlattığı diplomatik görüşmeler hız kazandı. Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Ukrayna ve ABD'nin üst düzey yetkilileri arasında İsviçre'de gelecekte varılacak bir barış anlaşmasının parametreleri konusunda istişarelere başlıyoruz. Ukrayna, bu sürece çıkarlarını net bir şekilde anlayarak yaklaşıyor. Bu, son günlerde devam eden diyaloğun bir başka aşaması ve her şeyden önce ileri adımlar için bir vizyon üzerinde anlaşmaya varmayı amaçlıyor. Amerikan tarafının katılımını ve kapsamlı bir görüşmeye hazır olmasını takdir ediyoruz. Ukrayna, ulusal güvenliğimizin gerektirdiği şekilde sorumlu, profesyonel ve tutarlı bir şekilde hareket etmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy müzakere heyetini oluşturulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu günlerde savaşın sona erdirilmesi için atılması gereken adımlar konusunda ortaklarla istişareler yapılacak. Ukrayna heyetinin oluşumuna ilişkin bir kararname imzaladım ve ilgili tüm direktifleri onayladım. Temsilcilerimiz Ukrayna'nın ulusal çıkarlarını nasıl koruyacaklarını ve Rusya'nın Ukrayna'ya bir darbe daha indirerek üçüncü bir işgal gerçekleştirmesini engellemek için tam olarak neye ihtiyaç duyulduğunu biliyor. Artık mesele şu veya bu belgedeki şu veya bu noktalardan çok daha fazlası. Avrupa'nın ve dünyanın hiçbir yerinde insanlara ve insanlığa, devletlere ve halklara karşı işlenen suçların herhangi bir şekilde ödüllendirilemeyeceği ve affedilemeyeceği ilkesinin geçerli olmadığından emin olmalıyız. Gerçek barış her zaman güvence altına alınmış güvenlik ve adalete dayanır" ifadelerine yer verdi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
