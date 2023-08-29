Ukrayna, Uluslararası Savunma Forumuna Ev Sahipliği Yapacak

Ukrayna sonbaharda silah üreticileri için uluslararası bir foruma ev sahipliği yapacak. Yüzlerce küresel silah üreticisi foruma davet edilecek.

KİEV, 29 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna sonbaharda silah üreticileri için uluslararası bir foruma ev sahipliği yapacak.

Interfax-Ukrayna haber ajansının haberine göre, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Çekya ziyareti sırasında "İlk savunma forumu sonbaharda düzenlenecek. Yüzlerce küresel silah üreticisi foruma davet edildi" dedi.

Ukraynalı şirketlerin de forumda yer alacağını belirten Kuleba, Çekya silah üreticilerini de foruma davet etti.

Kuleba, Ukrayna'nın sadece yabancı silahlarla değil, aynı zamanda yabancı şirketlerle ortak silah üretimine odaklandığını da vurguladı.

Basında yer alan haberlere göre, Ukrayna'nın Stratejik Endüstri Bakanı Alexander Kamyshin, geçen ay ülkesinin Avrupa'nın en büyük silah üreticisi olmayı hedeflediğini belirtmişti.