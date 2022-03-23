Ukrayna, ülkedeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuğu taslağı BM'ye sunacak - Haberler

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Ukrayna, ülkedeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuğu taslağı BM'ye sunacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna, ülkedeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuğu taslağı BM'ye sunacak

Ukraynalı diplomatlar, ülkenin genelindeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuklarını içeren taslağı Birleşmiş Milletlere (BM) sunmaya hazırlanıyor.

Ukraynalı diplomatlar, ülkenin genelindeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuklarını içeren taslağı Birleşmiş Milletlere (BM) sunmaya hazırlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28'inci gününe girerken, Ukraynalı diplomatlar, ülkenin genelindeki insani felaketten Rusya'yı sorumlu tuttuklarını içeren taslağı Birleşmiş Milletlere (BM) sunmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, "Birleşmiş Milletler Ukrayna'daki insani felaketten Rusya'nın sorumlu olduğuna dair bir taslak hazırlayamadı. Biz partnerlerimizle beraber bu taslağı hazırladık ve onaylanması için sunacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın uluslararası hukuka karşı hareket ettiğini ifade ederek bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ifade etti. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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