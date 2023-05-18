Ukrayna Savunma Bakanlığı: 'Rusya'nın fırlattığı 30 füzeden 29'u düşürüldü'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde başlattığı saldırılarda fırlatılan 30 füzeden 29'unun düşürüldüğünü duyurdu. Odessa'daki saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna geneline gece saatlerinde füzeli saldırılar gerçekleştirildiği bildirildi. Başkent Kiev, Odessa ve diğer bölgelerin hedef alındığı saldırılarda ateşlenen 30 Rus seyir füzesinden 29'unun düşürüldüğü aktarıldı. Füzelerden 6'sının Kalibr, 2'sinin İskender füzesi olduğu belirtildi. Ayrıca 4 insansız hava aracının imha edildiği vurgulandı.

Odessa'da 1 can kaybı

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz kıyısındaki Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kiev'de ise düşürülen füzenin enkazı ise yangına yol açarken, can kaybı olmadı. Kiev'e yönelik saldırı, Rusya'nın bu ay başkente gerçekleştirdiği 9. saldırı oldu. - KİEV