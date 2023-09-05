Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov İstifa Etti

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un istifası, Ukrayna Parlamentosu'nca kabul edildi. Reznikov 22 ay boyunca görev yaptı ve Ukrayna Ordusu için büyük çaplı silah tedariki sağladı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un istifası, Ukrayna Parlamentosu'nca kabul edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu görevi 22 ay boyunca sürdürdü ve imkansızı mümkün kıldı" denildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Parlamentosu Verhkovna Rada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov'un istifasını kabul etti. Reznikov 22 ay boyunca bu görevi yürütmüş ve Ukrayna Ordusu için özgür dünyadan büyük çaplı silah tedariki sağlayarak imkansızı mümkün kılmıştır. Önce Stinger'lar, Javelin'ler ve NLAW'lar Ukrayna'nın 2022 baharında Rusya'nın saldırısını püskürtmesine yardımcı oldu. Ardından 155 milimetre toplar ve HIMARS, 2022 yazında oyunun kurallarını değiştirdi. IRIS-T, NASAMS, Patriotlar ve diğerleri hava kalkanımız oldu. Tanklar, uzun menzilli füzeler ve F-16'lar Ukrayna'nın zaferini kaçınılmaz kılacaktır" denildi.

ZELENSKİ, 'YENİ YAKLAŞIMLAR' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Reznikov'u görevden alma kararı verdiğini açıklayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, " Bakanlığın yeni yaklaşımlara ve hem ordu hem de genel olarak toplumla başka etkileşim biçimlerine ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Artık Bakanlığa Rustem Umerov liderlik etmelidir. Ukrayna Rada'sı bu kişiyi iyi tanıyor ve Sayın Umerov'un başka bir tanıtıma ihtiyacı yok. Parlamentonun bu adayı desteklemesini bekliyorum" demişti.

Zelenski'nin açıklamasından bir gün sonra da Reznikov, istifasını parlamentoya sunmuştu.