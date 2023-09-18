Ukrayna Savunma Bakanı'nın Yardımcıları ve Devlet Sekreteri Görevden Alındı

Ukrayna Bakanlar Kurulu, Savunma Bakanı'nın 6 yardımcısı ile Devlet Sekreteri'nin görevden alındığını duyurdu. Devlet Başkanı Zelenskiy'in önerdiği yeni aday ise parlamento tarafından onaylandı.