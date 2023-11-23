Ukrayna, Rusya ve Belarus'a yaptırım uygulama kararını onayladı

Ukrayna Parlamentosu, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rus ve Belarus savunma sanayilerine 50 yıllık yaptırım uygulama kararını onayladı. Yaptırımlar, Rusya ve Belarus'ta mukim kişilerle ticari faaliyetlere yasak getiriyor ve ekonomik yükümlülüklerin sona erdirilmesini öngörüyor.

KİEV, 23 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Parlamentosu Çarşamba günü Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'nin Rus ve Belarus savunma sanayilerine 50 yıllık yaptırım uygulama kararını onayladı.

Hükümete bağlı Ukrinform haber ajansının bildirdiğine göre sektörel yaptırımlar, başka devletlerin vatandaşları aracılığıyla yapılanlar da dahil olmak üzere Rusya ve Belarus'ta mukim kişilerle ticari faaliyetlere yasak getiriyor.

Önlemler ayrıca askeri ve çift kullanımlı mallarla ilgili operasyonlarda Rusya ve Belarus'ta mukim kişiler lehine olan ekonomik ve mali yükümlülüklerin sona erdirilmesini öngörüyor.

Yaptırımlar uyarınca Rusya ve Belarus'ta mukim kişilere teknoloji ve fikri mülkiyet haklarının transferi ve bu kişilerin katıldığı proje ve sanayi programlarının uygulanması da yasaklanıyor.

Ukrayna, çatışma nedeniyle Rus tüzel kişiliklerine ve bireylere karşı bir dizi kısıtlayıcı tedbir getirmişti. Kiev ayrıca Belarus'u, Rusya-Ukrayna çatışmasındaki rolü nedeniyle suçluyor.