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Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı

Politika Haberleri

Ukrayna, Rusya'nın eski Başbakanı Medvedev'i arananlar listesine aldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arananlar listesine aldı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev'i arananlar listesine aldı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Rusya'nın eski Başbakanı Dmitriy Medvedev, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve Ukrayna İstihbarat Servisi tarafından arananlar listesine alındı. Medvedev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dair söylemleri üzerine soruşturma organları tarafından ifadesinin alınması için arandığı belirtildi. Medvedev, bu karar doğrultusunda Ukrayna istihbarat elemanlarınca görüldüğü yerde gözaltına alınabilecek veya Ukrayna'yı ziyaret etmesi durumunda doğrudan sorgu için alıkonulabilecek. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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