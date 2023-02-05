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Ukrayna: "Rusya ile esir takasıyla 116 Ukraynalı asker serbest"

Politika Haberleri

Ukrayna: 'Rusya ile esir takasıyla 116 Ukraynalı asker serbest'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasıyla 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan esir takasıyla 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını duyurdu.

Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın elinde bulunan 116 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını açıkladı. Yermak ayrıca iki yabancı gönüllü olan Christopher Matthew Perry ve Andrew Tobias Matthew ile Ukrayna kuvvetlerine katılmak için gönüllü olan Ukraynalı Evgen Kulyk'in de cansız bedenlerinin esir takası kapsamında alındığını aktardı.

Rusya: "63 Rus askeri serbest"

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığı duyuruldu. Açıklamada, serbest bırakılanların "hassas" kategorideki kişilerden oluştuğu belirtilerek takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile mümkün olduğu ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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