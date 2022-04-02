Ukrayna: "Rusya, güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna: "Rusya, güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor"

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Ukrayna:

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Rus askerlerinin Ukrayna'nın güneyi ve doğusu hariç diğer bölgelerden çekilmeye başladığını bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günde devam ediyor. Rus ordusu bazı bölgelerden çekilmeye devam ederken, bazı bölgelerde varlığını sürdürüyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak çekilme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Podolyak, "Rusya, Ukrayna'nın güney ve doğu bölgeleri hariç diğer bölgelerden çekiliyor. Sonra sessizce işgal edecekler, hava savunma sistemi kuracaklar, kayıplarını azaltıp şartlarını dikte edecekler. Eğer Rusları oralardan da öte sürmek istiyorsak ağır silahlar olmadan olmayacak" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title