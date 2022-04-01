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Ukrayna, Rus helikopterini imha ettiği görüntüleri yayınladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna, Rus helikopterini imha ettiği görüntüleri yayınladı

Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

Ukrayna ordusu, Rus zırhlı aracını pusuya düşürerek, Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, iki ülke tarafından da imha görüntüleri yayınlanmaya devam ediyor. Ukrayna basını, Ukrayna Özel Operasyon Kuvvetleri'ne bağlı askerlerin Rus zırhlı araçlarını pusuya düşürdüğü ve Mi-28 tipindeki savaş helikopterini havada vurduğu görüntüleri paylaştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın, Rus ordusunun 24 Şubat-1 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada 17 bin 700 Rus askerinin öldürüldüğünü, 625 tankın ve 1751 zırhlı askeri teknik aracın da imha edildiğini bildirdi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Politika, Haberler

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