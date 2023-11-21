Ukrayna Ordusu Savaşta Keşif ve Saldırı Dronlarını Yoğun Şekilde Kullanıyor

Ukrayna ordusu, savaşın devam ettiği cephe hatlarında keşif ve saldırı dronlarını yoğun şekilde kullanıyor. Savaş uçakları ve helikopterleri, tank, çeşitli zırhlı araçlar, topçu sistemleri, havan topları, diğer ağır veya hafif silahların kullanıldığı çatışmalarda, keşif ve saldırı tipi dronlar da yer alıyor. Dronlar, düşmana ait pahalı silahlara ağır hasar verebilmeleri nedeniyle savaşta vazgeçilmez hale gelmiştir.

Ukrayna ordusu, savaşın devam ettiği cephe hatlarında keşif ve saldırı dronlarını yoğun şekilde kullanıyor.

Rusya- Ukrayna savaşının yaklaşık 20 aydır sürdüğü Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde, iki ordu arasında çatışmalar devam ediyor.

Çatışmalar nedeniyle havada, karada ve denizde devam eden savaş faaliyetlerinde çeşitli silahlar kullanılıyor.

Savaş uçakları ve helikopterleri, tank, çeşitli zırhlı araçlar, topçu sistemleri, havan topları, diğer ağır veya hafif silahların kullanıldığı çatışmalarda, keşif ve saldırı tipi dronlar da yer alıyor.

İnsansız hava araçları veya dronların aktardığı bilgi olmadan artık topçu sistemlerinin bile etkili şekilde kullanılmasının mümkün olmadığı savaşta, saldırı dronları oldukça aktif kullanılıyor.

Ordular artık "ucuz" bir dron ile düşmana ait oldukça pahalı tank, topçu sistemleri ve diğer silahlara ağır hasar verebildikleri için, dronlar savaş sırasında askerler için vazgeçilmez oldu.

Ukrayna ordusu, dronları aktif olarak kullanıyor

Artık "modern" bir savaş faaliyetinin sürdürülmesinin dron olmadan neredeyse imkansız olması nedeniyle ordular bu tür aletleri kullanma konusundaki yeteneklerini artırma çalışmalarına büyük önem veriyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ukrayna ordusunun Zaporijya cephesinde konuşlandırdığı dron birliklerinin savaşa hazırlık çalışmalarını görüntüledi.

Ülkenin Herson, Harkiv, Donetsk, Luhansk gibi bölgelerinde olduğu gibi Zaporijya cephesinde de ağır çatışmalar devam ediyor.

Ukrayna ordusu 108. Bölgesel Savunma Tugayına bağlı bir dron birliğinin, cephe hattına yakın bir noktada düzenlenen savaş eğitimi sırasında, AA muhabirine konuşan "Meshek" kod adlı subay, cephedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de saldırmasıyla başlayan savaştan önce tugayda dron birliklerinin olmadığını, daha sonra kurulduğunu belirten Meshek, "Artık savaşta dron kullanma taktiği de sürekli değişiyor." dedi.

Orduya ait birçok silahın dron olmadan savaşta kullanılmasının imkansız hale geldiğine dikkati çeken Meshek, "Modern savaş faaliyetinin dron olmadan sürdürülmesi artık imkansız. Eskiden keşif gruplarının yaptığı tüm işler artık havadan yapılıyor. Saldırı dronları zafere giden yolda en önemli adımdır." ifadelerini kullandı.

Cephede kullanılan saldırı dronlarının özeliklerine değinen Meshek; kamikaze tipi, hedefle beraber patlayan dronların yanı sıra hedefe yönelik çeşitli mühimmatların bağlanabildiği ve üzerindeki mühimmatı attıktan sonra geri dönme özelliğine sahip dronların da kullanıldığını aktardı.

Neredeyse tüm saldırı dronları Ukrayna'da üretiliyor

Saldırı dronlarının çoğunun artık yurt dışından alınan parçalarla Ukrayna'da üretildiğine dikkati çeken Meshek, şu ifadeleri kullandı:

"Neredeyse tüm saldırı dronları milli üretimdir. Yurt dışından parça getiriliyor ve Ukrayna'da üretiliyor. Bildiğim kadarıyla bu konuda Ukrayna dünyada birinci sırada."

Ukraynalı askerler de saldırı dronlarına hedefe göre çeşitli mühimmatın bağlanmasının mümkün olduğunu belirtti.