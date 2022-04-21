Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus... - Haberler

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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus...

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Rusya Devlet Başkanı, Mariupol, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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