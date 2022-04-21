Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti.
Ukrayna'nın Mariupol kentindeki son durum hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus güçlerinin kentte kontrol sağladığını belirtti. - MOSKOVA
İhlas Haber Ajansı / Politika