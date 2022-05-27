Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı - Haberler

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir fabrikanın enkazında 70 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde bir fabrikanın enkazında 70 sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarından en çok etkilenen bölgelerinin başında yer alan Mariuol kentinde de enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Kentte yıkılmış bir fabrikanın enkazında başlatılan çalışmaların ardından 70 sivilin daha cansız bedenine ulaşılırken, cesetler Staryi Krym köyündeki toplu mezara götürüldü.

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko, çalışmaların ardından yeni bir açıklama yaparak, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanları, Kuyindzhi Caddesi'ndeki molozları kaldırırken eski Oktiabr fabrikasının enkazında yaklaşık 70 ceset buldu. Rus askerlerinin sebep olduğu daha kaç toplu mezar bulacağız" dedi. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Haberler

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