Ukrayna'nın İzyum kentinde polis merkezindeki işkence odaları görüntülendi

Ukrayna'nın İzyum kentinde içinde işkence odaları olduğu iddia edilen polis merkezi görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesine bağlı İzyum kentinde bulunan toplu mezarlarda çalışmalar sürüyor. Rus güçlerinden geri alınan İzyum'da Ukrayna tarafından işkence odaları olduğu iddia edilen polis merkezi görüntülendi. Savaşın sürdüğü 6 ay boyunca yüzlerce İzyum sakininin Rus güçleri tarafından polis merkezinde tutularak işkence edildiği iddia edilirken, odalarda gaz maskeleri ve duvarlarda kurşun delikleri olduğu görüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 445 cesedin bulunduğu toplu mezar tespit edildiğini açıklamıştı. Zelenskiy'in açıklamasının ardından bölgede başlatılan incelemelerin ardından cesetlerin ellerinin arkadan bağlandığı tespit edilmiş ve cesetlerin kafalarının arkalarında kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu kaydedilmişti.

(Victor Levchuk - İHA)