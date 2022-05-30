Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Poroşenko, Hollanda'ya gitti - Haberler

Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Hollanda'ya gittiği ortaya çıktı.

Muhtemel bir vatana ihanet suçlaması ile hakkında soruşturma açılan ve ülkeden ayrılmasına izin verilmeyen Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, toplantıya katılmak üzere Polonya sınırı üzerinden Hollanda'ya gitti. Poroşenko'nun Ukrayna'dan ayrıldığını açıklayan Avrupa Dayanışması Partisi, "Petro Poroşenko, Avrupa Halk Partisi'nin toplantı ve kongresine katılmak için Rotterdam'a gitmeyi başardı" ifadelerini kullandı.

Daha önce 2 kez ülkeden ayrılmayı deneyen ve engellenen Poroşenko, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Parlamenter Asemblesi'ni bu gerekçeyle kaçırmıştı.

Poroşenko hakkında, 2014-2015 yılları arasında Ukrayna'nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların yasadışı kömür satışlarının finanse edilmesiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle soruşturma yürütülüyor. Ocak ayında Ukraynalı yargıç, savcının Poroşenko'nun hakkındaki dava nedeniyle tutuklanması yönündeki talebini reddetmişti. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika