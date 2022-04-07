Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Kislitsa: 'Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz'

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, Rusya'nın Ukrayna'da insan haklarını çiğnediğini ve savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa, BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın İnsan Hakları Konseyi üyeliği hakkında yapılacak oylama öncesi konuştu. Kislitsa, Rusya'nın dünya güvenliğini tehdit ettiğini ve insanlık suçu işlediğini ifade ederek, Rusya tarafından insanların ölmesinin normalmiş gibi karşılandığını belirtti. Kislitsa, "2005 yılının eylül ayında liderlerimiz görüştü ve Birleşmiş Milletlerin üç önemli görevi belirlendi. Birincisi de dünyanın güvenliği ve insan haklarıydı. Bunlar birbirleriyle bağlantılı konular. Şimdi dünya karar verme aşamasında. Bizim dünyamız buzdağları arasında tehlikeli şekilde ilerliyor ve dünyamızı bir Titanic sayabiliriz. Buzdağlarına çarpıp batmamak için dikkatli olmalıyız. Bir devlet korkunç şekilde insan haklarını çiğniyor ve insanlığa karşı savaş suçları işliyor" dedi.

Bucha şehri ve diğer birçok şehirde Rus ordusu tarafından binlerce Ukraynalı sivilin öldürüldüğünü belirten Kislitsa, "Putin rejimi, Sovyetler Birliği düşüncesine, agresifliğe ve nefrete dönüştü. Birleşmiş Milletler'de Rusya temsilcilerinden farklı şeyler duyuyoruz. Ukrayna'da savaş olduğunu ve insanların öldüğünü soğukkanlılıkla normalmiş gibi söylediler. İnsanların öldürülmesini doğru olarak kabul edebilir miyiz? Tabii ki hayır. Rusya'yı insan hakları konusunda sorumluluk almaya çağırıyoruz. Eğer Rusya kendi kendine üyelikten vazgeçecekse kimseyi suçlamasın. Rusya'nın üyeliğinin durdurulması seçenek değil zorunluluktur. Rusya sadece insan haklarını çiğnemiyor, dünya güvenliğini tehdit ediyor. Ukrayna'da trajedi hepimizin gözleri önünde oluyor" ifadelerini kullandı. - NEW YORK

İhlas Haber Ajansı / Politika