Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık başarı hikayesinin Ukrayna için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Bodnar, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen panelde konuştu ve Kırım konusunun Ukrayna ile Türkiye'yi birleştiren bir konu olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık başarı hikayesi Ukrayna için bir ilham kaynağıdır"

"Dünya politikasında önemli bir yer kaplıyorsunuz"

ANKARA - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, " Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık başarı hikayesi bugün Ukrayna için bir ilham kaynağıdır" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 100. yıl Kültür Merkezi'nde "Ukrayna-Rusya Savaşı: Kırım'ın Kaderi" paneli düzenlendi. Panelde konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Kırım konusunun Ukrayna ile Türkiye'yi birleştiren bir konu olduğuna dikkati çekerek "Kırım Tatarları da bizim kardeşlerimizdir. Onlarla şu an omuz omuza ülkemizi savunmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde milyonlarca Kırım Tatarı ikamet etmekte ve bunlar güçlü bir topluluk halinde yaşamakta. Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilere de büyük katkılar sunmaktadır. 2014'ten bu yana Kırım Tatarları kendi topraklarında büyük eziyetler görmekte. Rusya Kırım Tatarlarına karşı baskı ve soykırım politikalarını sürdürüyor. 18'inci yüzyılda Rusya Kırım'ı işgal ettiğinde bunun için bir bedel ödemedi, cezalandırılmadı. Şu an da binlerce Kırım Tatarı, Ukraynalı kardeşleriyle beraber düşmana karşı mücadele veriyor. Er ya da geç amacımıza ulaşacağız, ülkemizi Rus işgalcilerden temizleyeceğiz" diye konuştu.

"Dünya politikasında önemli bir yer kaplıyorsunuz"

Geçtiğimiz hafta kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını anımsatan Büyükelçi Bodnar, şunları söyledi:

"Şu an da Nutuk'u okuyorum ve 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk'ün halkını özgürlük amacına birleştireceğine yönelik başarıya ulaşacağına çok az kişi inanmıştı. Özgür irade ve inanç bu insanları birleştirerek bir devlet oluşturmalarına yardımcı oldu. Siz de bu devletin fertleri olarak dünya politikasında önemli bir yer kaplıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık başarı hikayesi bugün Ukrayna için bir ilham kaynağıdır."

Panele akademisyenler, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.