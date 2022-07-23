Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: 'Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır'

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bodnar, "Rusya ile olan anlaşmanın imzalanan kağıda bile değmez olduğu aşikardır. Rusya'nın BM ve Türkiye'ye verdiği taahhütlerin sorgulanması için 24 saat bile geçmedi. Rusya devletten çok terör devletidir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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