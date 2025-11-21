Ukrayna'nın AB Üyeliği Tartışmaları ve Savaşın Seyri

Ukrayna Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'nın mevcut durumda Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecini tartışabilecek bir durumda olmadığını vurgulayarak, "Eğer bugün Ukrayna AB üyesi olsaydı şu anda Rusya ile savaşta olurduk" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth'a gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Ukrayna'ya finansal destek sağlama çabalarını eleştiren Orban, Brüksel'in Ukrayna politikasının Avrupa'yı savaşa sürüklediğini ileri sürdü. Avrupa'nın Ukrayna politikasının "çıkmaz sokakta" olduğunu ve bu yoldan dönülmesi gerektiğini vurgulayan Orban, "Brüksel, savaşa daha da derinden müdahil olmaya yönelik kararlar almaya devam ediyor. Bazı liderlerin savaşa girme arzusunda oldukları açık" şeklinde konuştu.

AB'nin Ukrayna'ya finansal destek talebine ret

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in üye ülkelere Ukrayna'ya finansal destek talebiyle gönderdiği mektuba cevap hazırladığını belirten Orban, "Fakat bunu AB İşleri Bakanı Janos Boka ile istişare etmeden göndermek istemiyorum" dedi. Orban, Von der Leyen'e cevabında bu talebi niçin reddettiklerini gerekçelendirmenin yanı sıra AB Komisyonu Başkanına bazı tavsiyeler sunacaklarını ifade etti. Orban, "Ursula von der Leyen, 130 milyar Euro daha toplamak istiyor. Ancak Macarların parası Macarlara aittir. İş dünyasının ya da aile destek programlarının zararına olacak şekilde Macar bütçesinden ciddi meblağlar ayırmaya ve bu parayı tam olarak ne için kullanılacağı bilinmeyen Ukrayna'ya göndermeye istekli değiliz. Komisyon Başkanı'nın bir diğer önerisi ise ortak bir kredi almamız. Bu da torunlarımızın bütçelerinin bile bu tutarı karşılamak zorunda kalması anlamına gelir. Üçüncü öneri ise Ukrayna'nın ihtiyaçlarını dondurulmuş Rus varlıklarından karşılamamız" dedi.

"Önümüzdeki 2-3 hafta Ukrayna'da savaşın sona ermesi açısından belirleyici olabilir"

ABD'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek üzere gizli görüşmeler yürüttüğü ve 28 maddelik bir barış planının varlığının doğrulandığını da ifade eden Orban, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için önümüzdeki 2 ila 3 hafta belirleyici olabilir. Bir şeyler şekillenmeye başlıyor ve bu bizi, Budapeşte Barış Zirvesi'ne yaklaştırıyor" dedi.

"Ukrayna'ya gönderilen yardımların takip edilebileceği bir mekanizma yok"

Ukrayna'daki yolsuzluk skandalına da değinen Orban, "Ukrayna'da savaş mafyasının işleyişi konusunda iki şey netleşmiş durumda. Birincisi, büyük meblağların ortadan kaybolması ve Amerikalıların gönderdiklerinin hedefine ulaşmaması. İkincisi ise Avrupa'nın bu meblağların nereye gittiğini takip edebilecek bir izleme sistemine sahip olmaması. Böyle bir mekanizma yok ve görünüşe göre böyle bir mekanizma gerekli de görülmüyor. (Dışişleri Bakanı) Peter Szijjarto ile bu desteğin akıbetini öğrenene kadar ödemeleri askıya almamız gerektiğini konuştum" diye konuştu.

"Ukrayna, AB üyesi olsaydı şu an Rusya ile savaşta olurduk"

Ukrayna'nın mevcut durumda AB'ye üyelik sürecini tartışabilecek bir durumda olmadığını da sözlerine ekleyen Orban, "Eğer bugün Ukrayna bir AB üyesi olsaydı, şu an Rusya ile savaşta olurduk. Diğer yandan Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerindeki durağanlık, savaşların AB'ye katılım için bir kısa yol mu oluşturduğu yönünde endişe verici sorular doğuruyor. Bu kulağa çok saçma geliyor ama bugün saçma görünen şey, yarın ciddi bir müzakerenin argümanı haline gelebilir" ifadelerini kullandı. - BUDAPEŞTE