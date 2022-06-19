Ukrayna Milli Eğitim Bakanı: &quot;Savaş nedeniyle 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı&quot; - Haberler

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Ukrayna Milli Eğitim Bakanı: "Savaş nedeniyle 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Milli Eğitim Bakanı: 'Savaş nedeniyle 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı'

Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet, "Ülkede toplam 651 bin çocuk savaş nedeniyle yurt dışına kaçtı ve Ukrayna'ya ait bin 174 okul Rus işgali altında" dedi.

Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet, "Ülkede toplam 651 bin çocuk savaş nedeniyle yurt dışına kaçtı ve Ukrayna'ya ait bin 174 okul Rus işgali altında" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Serhiy Shkarlet ülkedeki çocuklarla ilgili açıklamada bulundu. Ukrayna Milli Eğitim Bakanı Shkarlet yaptığı açıklamada, "Savaş nedeniyle Ukraynalı toplam 651 bin çocuk yurt dışına kaçtı ve Ukrayna'ya ait bin 174 okul Rus işgali altında. Savaşın başladığı 24 Şubat'tta 2 haftalık zorunlu tatil ilan ettik. 14 Mart'ta ise 12 bin 800 okul yeniden faaliyet göstermeye başladı" dedi.

Bakan Shkarlet ayrıca açıklamasında, "Şu anda online olarak 14 okul eğitim veriyor. Okullar lisanslılar ve eğitim sertifikaları verebilirler. Online eğitim veren okullarla işgal altındaki bölgelerdeki eğitim sürecini Ukrayna standartlarına yükseltebiliriz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da 9 bin 200'den fazla okulun ve 2,9 milyondan fazla çocuğun akademik yılı tamamladığı öğrenildi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ziya Selçuk Ukrayna Politika Haberler

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