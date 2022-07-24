Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna kuvvetleri, Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha etti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.

Ukrayna ordusu, Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemini imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna ordusu Herson bölgesinde Rus S-300 hava savunma sistemlerini imha ettiği yeni bir video yayınladı. Güney Herson bölgesinde çekildiği öğrenilen görüntülerde, Ukrayna kuvvetleri, S-300 karadan havaya füze sistemlerinin en az iki fırlatıcısını ve bir komuta karakol aracını başarıyla imha ettiği görüldü.

Rusya'nın 14 Şubat'tan bu yana modern Pantsir-S1 ve Buk-M2 de dahil olmak üzere 65'ten fazla yerden havaya füze sistemini kaybettiği bildiriliyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title