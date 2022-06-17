Ukrayna: "Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisi vuruldu" - Haberler

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Ukrayna: "Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisi vuruldu"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna: 'Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisi vuruldu'

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Ukrayna ordusu, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin füzelerle vurulduğunu duyurdu.

Rusya- Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz'de Yılan Adası'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus "Vasily Beh" römorkörünün füzelerle vurulduğu bildirildi. Rus gemisinde "TOR" hava savunma füze sisteminin de bulunduğuna dikkat çekildi.

Rusya'dan konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı. - KİEV

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