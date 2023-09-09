Ukrayna, Karabağ'da yapılan seçimleri kınadı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik Ukrayna'nın tutumuna işaret edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının, bugün Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadığı aktarılan açıklamada, "bu seçimlerin, uluslararası hukuk normları ve ilkelerine aykırı olduğu ve seçim sonuçlarının hükümsüz" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın, Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha ifade ettiği ve Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu" kaydedildi.