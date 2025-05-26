Ukrayna İstihbaratı: Çin, Rus Savunma Sanayisine Tedarik Yapıyor

Ukrayna İstihbaratı: Çin, Rus Savunma Sanayisine Tedarik Yapıyor
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Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin'in Rusya'nın savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler ve barut tedarik ettiğini açıkladı. Çin ile Rusya arasında en az beş iş birliği olduğu bilgisi doğrulandı.

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında bir trafiğin yaşandığını belirterek, "Çin'in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde bilgiler var" dedi.

Ukrayna'dan Rusya ile Çin arasında iş birliği yapıldığı yönünde bir iddia geldi. Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleh Ivashchenko, Çin ile Rusya arasında bir trafiğin yaşandığını belirterek, "Çin'in Rus savunma sanayisine kalıp makineleri, özel kimyasal ürünler, barut ve çeşitli bileşenler tedarik ettiğine dair elimizde bilgiler var" dedi. İstihbarat Servisi Başkanı Ivashchenko, bu ürünlerin özellikle savunma üretim tesislerine gönderildiğini söyledi.

"2024-2025 dönemine ait en az 5 iş birliği bilgisinin istihbarat birimlerince belirlendi"

Ukrayna medyasına konuşan Ivashchenko, "Bilgileri en az 20 Rus fabrikasında doğruladık" ifadelerini kullandı. Oleh Ivashchenko, 2024-2025 dönemine ait olmak üzere, hava savunma ve havacılık sektöründe, Rusya ile Çin arasında ekipman, yedek parça ve teknik belgeleri içeren en az 5 iş birliği bilgisinin istihbarat birimlerince belirlendğini aktardı. Ivashchenko ayrıca, özel kimyasalları içeren 6 ayrı "büyük sevkiyatın" bilgilerinin de ellerinde olduğunu söyledi.

Zelenskiy Çin'i suçlamıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz ay ilk kez açıkça Çin'i Rusya'ya silah ve barut sağlamakla suçlamıştı. Bu, Zelenskiy'nin Pekin'e yönelik doğrudan askeri yardım suçlaması içeren ilk açıklamasıydı.

Çin ise bu suçlamayı "asılsız" olarak nitelendirmiş, buna rağmen Ukrayna, 3 Çinli kuruluşa yaptırım uygulama kararı almıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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