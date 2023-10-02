Ukrayna ile Fransız silah üreticileri arasında kapsamlı iş birliği anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar, birçok silah sisteminin bakımı ile bazı yedek parçaların Ukrayna'da üretilmesini de içeriyor. Fransa Savunma Sanayii ile Ukrayna arasında, top sistemleri, insansız hava araçları (İHA), yedek parçalar ve amfibi araçları kapsayan çok sayıda anlaşma imzalandı. Farklı kaynaklardan yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmaların, Kiev'de yapılan Uluslararası Savunma Sanayi Forumu'nun bir sonucu olduğu duyuruldu. Bu bağlamda bir Alman-Fransız ortak şirketi olan KNDS'e bağlı Nexter firmasının Ukrayna'ya, Caesar tipi altı ek topçu sistemi göndereceği belirtildi. Kamyonların üzerine monte edilen bu sistemler 40 kilometreye kadar mesafedeki hedefleri vurabiliyor. Fransa bugüne ek Ukrayna'ya 30 adet Caesar sistemi göndermişti.

Nexter ile Ukrayna devleti arasında imzalanan anlaşma, Caesar sistemleri ile AMX-10 tipi zırhlı araçların bakımını da kapsıyor. Ayrıca söz konusu anlaşma, bu sistemlere ait bazı yedek parçaların bundan böyle Ukrayna'da üretilmesini de öngörüyor.

Kiev yönetiminin imzaladığı diğer anlaşmalar kapsamında, Arquus isimli bir başka şirket, VAB tipi yüzden fazla zırhlı aracın bakımını üstlenirken Cefa adlı şirket, mayınların etkisiz hale getirilmesi için ürettiği robotlardan sekiz tanesini ve ağır tankların nehirlerin üzerinden taşınmasını sağlayan sekiz amfibi aracını Ukrayna'ya gönderecek. Bazı başka Fransız şirketler de Ukrayna'ya İHA göndermenin yanı sıra, ellerindeki İHA'ları daha da geliştirecek. Ayrıca savunma sanayinin ihtiyacı olan yedek parçaların üretilmesi için bir de üç boyutlu yazıcının yapımı planlanıyor. Fransız şirketleri ile Ukrayna arasında toplam 15 iş birliği anlaşması imzalandığı bildiriliyor.

Fransa Savunma Bakanı: Bağış değil satış

Yapılan anlaşmalara dair açıklamalarda bulunan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin, Ukrayna'nın silah ve teçhizat ihtiyaçlarını bu ülkeye artık sadece hibe etmeye değil, bunları satmaya önem verdiğini vurguladı. Lecornu, bu satışların Fransa devletinin sağladığı sübvansiyonlar sayesinde de yapılabileceğini dile getirdi. Ukrayna ile imzalanan son anlaşmaların finansmanına dair ayrıntılar hakkında ise kamuoyuna bilgi verilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ülkedeki savunma sanayiini güçlendirmek istediklerini dile getirmişti. Başkent Kiev'de yapılan Uluslararası Savunma Sanayi Forumu'na 30 ülkeden yaklaşık 250 savunma sanayi şirketi iştirak etmişti.

AFP / ET,EC

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