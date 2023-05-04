Ukrayna heyeti Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi'nde protesto girişiminde bulundu
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Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.
UKRAYNA PROTESTO GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi 30'uncu Yıl Dönümü Parlamento Başkanları Zirvesi'nde, Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Rus heyetten biri, Ukrayna bayrağını alarak salondan çıkardı.Bu sırada TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iki gruba da uyarıda bulunarak müdahale etti. Şentop, "Kime söz verildiyse o konuşacak. Bu toplantının huzurunu kimseye bozdurmam. Herkes görüşünü, fikrini sözleriyle ortaya koyabiliyor, buna bir mani yok. Ama eylem yapmaya kalkılırsa bu tür toplantılar o zaman parlamenter toplantı olmaktan çıkar, sokak hareketlerine dönüşür. Söz vermedim ben bu nasıl bir şey? Söz vermeden konuşmak isteyen dışarıya çıksın dışarıda konuşsun" ifadelerini kullandı.
Şentop'un müdahalesiyle gerginlik sona ererken, toplantı devam etti.