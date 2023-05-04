Ukrayna heyeti Karadeniz Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi'nde protesto girişiminde bulundu

Rusya Delegasyonu Başkan Vekili Olga Tımofeva'nın konuşması sırasında Ukrayna heyeti bayraklı protesto girişiminde bulundu. Ukrayna heyeti, Rus heyetinin arkasında Ukrayna bayrağı açtı. Bu sırada iki ülkenin heyetleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop müdahale ederek gerginliği sonlandırdı.