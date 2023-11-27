Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya, İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev'e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamayacaklarını ve savaşacaklarını söylediğini bildirdi.

Ukrayna Heyeti Başkanı: Boris Johnson, Rusya ile hiçbir şey imzalamayacaklarını ve savaşacaklarını söyledi

Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Parlamento Grup Başkanı ve Mart 2022'deki Ukrayna- Rusya barış görüşmelerinde Ukrayna Heyeti Başkanı David Arahamiya, İstanbul'da yapılan müzakerelerin ardından dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Kiev'e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamayacaklarını ve savaşacaklarını söylediğini bildirdi.

Arahamiya, yerel bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında geçen yıl mart ayında İstanbul'da yapılan müzakerelerle ilgili soruları yanıtladı.

Gazetecinin "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Afrika heyetine Belarus'taki görüşmelerin sonuçlarına dayanarak Ukrayna ile hazır olduğu iddia edilen ve İstanbul'da paraflanan bir barış anlaşması taslağını gösterdiğini, Putin'in iddiasına göre 'Ukrayna'nın Daimi Tarafsızlığı ve Güvenlik Garantileri' anlaşmasının 18 maddeden oluştuğunu, askeri teçhizattan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeline kadar her şeyin açıklandığını ve bu anlaşmanın Ukrayna heyeti başkanının imzasını taşıdığını" söylemesi üzerine Arahamiya, şunları kaydetti:

"Putin nedense bu belgeyi kamuoyuna açıklamadı. Sizce neden? Eğer elinde böyle bir belge olsaydı bunu kamuoyuna açıklardı. Onlar gerçekten sonuna kadar bizi böyle bir anlaşmayı imzalamaya ikna edeceklerini, tarafsız kalacağımızı umuyorlardı. Onlar için bu büyük işti. Finlandiya'nın yaptığı gibi tarafsızlığı kabul etmemiz ve NATO'ya katılmayacağımızı taahhüt etmemiz durumunda savaşı bitirmeye hazırlardı. Kilit madde buydu."

Ukrayna'nın bu maddeyi kabul edebilmesi için Anayasa değişikliği yapması gerektiğini vurgulayan Arahamiya, şu değerlendirmede bulundu:

"NATO'ya giden yolumuz Anayasa'da yazılı. İkinci olarak Rusların bunu yapacaklarına dair güven yoktu. Bu ancak güvenlik garantileri olursa yapılabilirdi. Bir şey imzalayalım, geri çekilelim, herkes orada nefes alsın ve sonra daha hazırlıklı gelsinler gibi bir şey değil, aslında böyle bir direnişe hazırlıksız geldiler. Dolayısıyla ancak bunun ikinci kez tekrar etmeyeceğinden yüzde 100 emin olduğumuzda çalışabilirdik, böyle bir güven yok. Üstelik İstanbul'dan döndüğümüzde Kiev'e (eski İngiltere Başbakanı) Boris Jonhson geldi ve onlarla hiç bir şey imzalamayacağımızı ve savaşacağımızı söyledi."

İstanbul'daki müzakerelere giden heyetin yasal olarak bir şey imzalama hakkı bulunmadığını, bu hakkın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'de olduğunu ifade eden Arahamiya, Batılı ortakların görüşmelerin sürecinden haberdar olduğunu ve anlaşma taslağını gördüğünü, ancak Ukrayna adına karar vermediklerini, sadece öneride bulunabildiklerini savundu.

Arahamiya, "(Batılı ortaklar) Onlar (Ruslarla) o dönemde verilemeyecek geçici güvenlik garantilerine girmememizi tavsiye ettiler." ifadesini kullandı.