Ukrayna, enerji tesislerine koruyucu kalkan getiriyor

Ukrayna hükümeti, enerji tesislerini korumak için hava savunma sistemleri ve ekipmanlarını kullanacak. Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle tesislerde büyük zararlar meydana geldi.

KİEV, 31 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna hükümet basın servisinin Pazartesi günü Enerji Bakanı German Galuşçenko'ya dayandırdığı haberine göre ülke, enerji tesislerine çok düzeyli koruma getirecek.

Galuşçenko, Ukrayna'nın enerji altyapısı üzerindeki "koruyucu kalkanın" hava savunma sistemleri ve ekipmanlarını içereceğini ve Ukrayna'nın dünyada enerji tesislerini bu şekilde koruyan ilk ülke olacağını söyledi.

Rusya tarafından düzenlenen saldırıların Ukrayna'daki enerji tesislerine büyük zarar verdiğini kaydeden bakan, bu tesislerin onarımı için Avrupa'da ekipman stoklanmasının önemini vurguladı.

Galuşçenko ayrıca Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik uluslararası denetimin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Ukraynalı yetkililere göre, Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında Ukrayna'nın enerji tesislerinin yaklaşık yarısı hasar gördü.