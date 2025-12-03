Haberler

Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü taşıyan boru hattını vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan Druzhba petrol boru hattına düzenlediği saldırının 5. olduğunu açıkladı. Saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü taşıyan Druzhba petrol boru hattını vurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nde (GUR) görevli adı açıklanmayan iki kaynak, Ukrayna'nın Rusya'nın Tambov bölgesinde bulunan Druzhba petrol boru hattını vurduğunu söyledi. Saldırının Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan boru hattına düzenlenen 5. saldırı olduğu kaydedildi. Ukrayna medyası, saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını yazdı. Slovak boru hattı işletmecisi ve Macar petrol ve gaz şirketi ise Druzhba üzerinden petrol tedarikinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerini keserken, Macaristan ve Slovakya Rusya'dan petrol almaya devam etti. Ukrayna daha önce de mart ve eylül aylarında bir, ağustos ayında ise iki kez olmak üzere toplamda 4 kez Druzhba petrol boru hattına saldırı gerçekleştirdi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar

41 yıllık tarihi kulüp ortada kaldı! İlçeden taşınıyorlar
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti

Memur ve emeklinin garantilediği zam oranı netleşti
138 gram altın için telefonda pazarlık eden vatandaş, dükkana gelince büyük şaşkınlık yaşadı

Kuyumcudan 138 gram altın alan vatandaşın şaşıp kaldığı an
Büyük sürpriz! Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri dönüyor

Büyük sürpriz! 2 ay aradan sonra Süper Lig'e dönüyor
Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi

Olumlu yanıt aldı! Fenerbahçe'de sürpriz İrfan Can gelişmesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.