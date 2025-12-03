Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü taşıyan boru hattını vurdu

Ukrayna, Macaristan ve Slovakya'ya Rus petrolünü taşıyan Druzhba petrol boru hattını vurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nde (GUR) görevli adı açıklanmayan iki kaynak, Ukrayna'nın Rusya'nın Tambov bölgesinde bulunan Druzhba petrol boru hattını vurduğunu söyledi. Saldırının Rus petrolünü Macaristan ve Slovakya'ya taşıyan boru hattına düzenlenen 5. saldırı olduğu kaydedildi. Ukrayna medyası, saldırıda uzaktan kumandalı patlayıcı kullanıldığını yazdı. Slovak boru hattı işletmecisi ve Macar petrol ve gaz şirketi ise Druzhba üzerinden petrol tedarikinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Rusya'nın 2022 yılında Ukrayna'ya saldırılarının başlamasının ardından Avrupa ülkeleri Rusya ile ilişkilerini keserken, Macaristan ve Slovakya Rusya'dan petrol almaya devam etti. Ukrayna daha önce de mart ve eylül aylarında bir, ağustos ayında ise iki kez olmak üzere toplamda 4 kez Druzhba petrol boru hattına saldırı gerçekleştirdi. - KİEV