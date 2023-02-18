Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna, Putin'in kişisel saplantısı oldu'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, " Ukrayna, Putin'in kişisel saplantısı oldu" dedi.

Almanya'da düzenlenen 56. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya ile sürdürdükleri savaşa dair önemli ifadeler kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'yı yönetmeye devam ettikçe kendilerinin sorun yaşamaya devam edeceğini söyleyen Kuleba, "Putin iktidarda olduğu sürece sorunlarımız devam edecek. Çünkü Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kişisel saplantısı oldu. Ukrayna'yı Şimdilik sadece savaşa odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında özellikle Batılı ülkelere seslenen ve kendilerine yönelik desteklerin sürmesini de isteyen Kuleba, "Rusya'ya karşı en önemli güvenlik garantilerimiz silah desteği, ekonomik destek ve Rusya'ya yaptırımların sürmesi" derken Batılı ülkelerin tank, savaş uçağı ve mühimmat desteğini sürdürmesini istedi.

Rusya ile savaşlarına karşı Çin'in barış planı önerisini de değerlendiren Kuleba, bu plan hakkında bir bilgilerinin olmadığını söyleyerek, "Çin'in planını görmeden değerlendirme yapmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Planlarınız ne olursa olsun birine odaklanmalısınız, hepimiz çok yorgun olsak bile özgürlük mücadelesinde yorulmamalıyız" dedi. - MÜNİH