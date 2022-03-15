Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya işlediği suçlar için hesap vermek zorunda" - Haberler

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya işlediği suçlar için hesap vermek zorunda"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba:

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya gelerek, "Rusya işlediği suçlar için hesap vermek zorunda" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'da Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya gelerek, "Rusya işlediği suçlar için hesap vermek zorunda" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 20 gündür devam eden savaşta diplomatik görüşmeler devam ediyor. Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'ya geldi.

Litvanyalı mevkidaşı Landsbergis ile sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Hoş geldin Litvanyalı dostum. İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk Dışişleri Bakanı. Litvanya'nın Ukrayna'ya Avrupa Birliği ve NATO yolunda ki desteği çok sağlam. Ukrayna'nın AB yolunu hızlandırmak için çalışıyoruz. Rusya işlediği suçlar için hesap vermek zorunda" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitro Kuleb, Litvanya, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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