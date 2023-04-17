Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Bağdat'ta

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi temasları çerçevesinde Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmek üzere sabah saatlerinde Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Ülkesinin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı durdurmak için girişimde bulunduğunu belirten Hüseyin, "Irak ateşkesten yanadır. Bağdat'ı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da aynı sözleri ilettik. Moskova ile Kiev arasında müzakere başlatılması için çabalayan taraflar arasında Irak da var" dedi. Kuleba'nın Irak ziyaretinin çok önemli olduğunun altını çizen Hüseyin, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların da ele aldığını kaydetti.

Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini simgelediğini aktaran Kuleba ise, "Irak hükümetinin izlediği politika ile iş birliği içindeyiz" ifadelerini kullandı. - BAĞDAT