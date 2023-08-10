Ukrayna Dışişleri Bakanı: Erdoğan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabilir

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabileceğini belirtti.

Kuleba, İtalyan Corierre Della Sera gazetesine verdiği röportajda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Kuleba, "Erdoğan tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir mi?" sorusuna, "Evet, bence o (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bunu yapabilir. Türk diplomasisinin Ruslarla çalıştığını biliyoruz. Bu arada tahıl ve diğer ürünlerin Karadeniz'den geçmeden ihracatı için alternatif rotalar inşa ediyoruz." yanıtını verdi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.