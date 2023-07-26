Ukrayna Dışişleri Bakanı Afrika ülkelerini ziyaret ediyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya-Afrika Zirvesi öncesi Afrika ülkelerini ziyaret ediyor. Kuleba, Liberya'da Ukrayna tahılının Afrika'ya ihraç edilmesine ilişkin görüşmeler yapacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya- Afrika Zirvesi öncesi Afrika ülkelerini ziyarete başladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, bu hafta Ekvator Ginesi'ni ziyaret eden Kuleba'nın bugün de Liberya'da resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.

Kuleba, Liberya'da Ukrayna tahılının Afrika'ya ihraç edilmesine ilişkin görüşmeler yapacak.

Bakan Kuleba, 24 Temmuz'da Ekvator Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'yla bir araya gelerek gıda güvenliği ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin barış planını tartışmıştı.

Rusya, yarın çok sayıda Afrikalı lideri St. Petersburg'daki Rusya-Afrika Zirvesi'nde ağırlamaya hazırlanıyor. Zirvenin ana gündem maddesinin güvenlik ve tahıl sorunu olması bekleniyor.

Putin zirve öncesi yayınladığı mesajında, Afrika ülkelerine Ukrayna'dan temin edemedikleri tahılı ticari ya da ücretsiz şekilde gönderebilecekleri sözünü vermişti.