Ukrayna Dışişleri Bakanı AB'den daha fazla askeri yardım istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'ne (AB), ülkesi için 'daha fazla askeri yardımda' bulunma çağrısı yaptı. Kuleba, AB'ye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşarak Ukrayna'nın askeri gücünün önemini vurguladı ve AB'den daha fazla askeri yardım beklediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Avrupa Birliği'ne (AB), ülkesi için "daha fazla askeri yardımda" bulunma çağrısı yaptı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuleba, AB'ye üye ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Kuleba, Rusya ile savaşta Ukrayna Kara Kuvvetlerinin gücünün özel anlam taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hava ve deniz kuvvetleri önemli. Ancak şu an asıl yük kara kuvvetlerinin omzunda. Siyasi konuları bir tarafa bırakarak, 'Ukrayna askerine nasıl yardımcı oluruz?' sorusuna yanıt verelim. Sizlerden ordumuza 1 milyon merminin temini kararını onaylamanızı bekliyoruz. AB'den daha fazla askeri yardım bekliyoruz."

Kuleba, Rusya'ya yönelik 12'nci yaptırım paketinin yürürlüğe girmesi talebinde bulundu.

AB Komisyonu'nun Ukrayna ile tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye ettiğini anımsatan Kuleba, bu sayede Ukrayna halkının moral bulduğunu vurgulayarak "Bu karar mücadelemizin boş olmadığını bir daha ortaya koydu." ifadesini kullandı.

Bakan Kuleba, Ukrayna'nın üyeliği süreciyle ilgili diyaloğu başlatma kararının aralıkta açıklanacağına ilişkin umudunu paylaştı.