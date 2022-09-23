Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak: 'Esir takasında Türkiye önemli bir rol oynadı'

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile aralarında gerçekleşen esir takası için Türkiye'nin de çabalarından bahsederken bu çabalar sırasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile aralarında gerçekleşen esir takası için Türkiye'nin de çabalarından bahsederken bu çabalar sırasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takası süreciyle ilgili Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde süreç ile ilgili detaylar verdi. İçişleri Bakanı Denys Monastırskiy, Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Kirill Budanov, Güvenlik Servisi Başkan Vekili Vasil Malyuk, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink, İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi Melinda Simmons ile İsveç'in Kiev Büyükelçisi Tobias Thyberg'in de katıldığı toplantıda esir takası sırasında geri dönen 215 Ukrayna askeri hakkında konuşan Yermak, "Rus esaretinden dönen 215 kişi arasında 118 Ulusal Muhafız (108'i Azov taburundan), diğerleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri'nde görevliydi. Azovstal fabrikasından tahliye edilen 188 kişi serbest bırakıldı. Donetsk bölgesindeki işgal altındaki Olenivka'da Rus terörist saldırıları sırasında yaralanan 8 kişiyi de geri getirmek mümkün oldu" dedi. Geri dönen Ukraynalılar için rehabilitasyon süreci başlatacaklarını da ifade eden Yermak, "Yarın bakanlar, hükümet ve meclis temsilcileriyle birlikte geniş katılımlı bir toplantı yapacağız. Önümüzdeki haftanın başında, net bir rehabilitasyon planı hakkında Başkan'a rapor vereceğiz" bilgisini aktardı.

"Esir takasında Türkiye önemli bir rol oynadı"

Sözlerinin devamında aracı ülkelerin çabalarıyla esir takasının gerçekleştiğini vurgularken Türkiye'nin çabalarından da övgüyle bahseden Yermak, "Türkiye dün de çok önemli bir rol oynadı. Takasın son kısmı doğrudan Ankara'da gerçekleşti. Türk tarafı başta olmak üzere ortaklarımızın yer aldığı uluslararası temaslarımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi" şeklinde konuştu. Esir takası sürecince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında da sürekli telefon trafiği yaşandığını da bildiren Yermak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önce Zelenskiy ile görüştü, bunlar kişisel görüşmeler ile kişisel garantilerdir ve yaşananlarda (takas yapılması) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel varlığı ve her şeyden önce vatandaşlarımıza Türkiye'deki güvenlikleri için garantiler verdiğini burada belirtmek isterim" dedi. - KİEV