Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'daki Askeri Birlikleri Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Zaporijya bölgesindeki askeri birlikleri ziyaret ederek sorunları ve ihtiyaçları ele aldı. Ayrıca askerlere ödüller takdim etti.