Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir askeri hastaneye ziyarette bulundu. Zelenskiy, Rutte ile Hollanda'nın Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik yeni bir kararı ve savunma işbirliği adımlarını görüştüklerini belirtti. Ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Ukrayna'nın gıda güvenliği konuları da ele alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Rutte Odessa'da Askeri Hastaneyi Ziyaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir askeri hastaneye ziyarette bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Rutte ile Odessa'da bir araya geldiklerini belirtti.

Hollanda'nın Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik yeni bir kararı olduğunu belirten Zelenskiy, "Patriotlar için füzeler konusunda bir karar var. Hollanda, ilave füzeler sağlıyor." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rutte ile "Hollanda'nın öncü rol oynadığı F-16 koalisyonu ve savunma işbirliğinin diğer yönleriyle ilgili olası adımları görüştüklerini" aktardı.

Görüşmede Odessa'nın, Tuna limanlarından Büyük Odessa limanlarına kadar tüm güney bölgesinin savunmasına özel önem verildiğini aktaran Zelenskiy, "Dünya, Ukrayna'nın gıda güvenliğinin garantörü olarak küresel rolünü kabul ediyor ve bu önemi korumamız ve güçlendirmemiz gerektiğini destekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, görüşmede Rusya'ya yönelik yaptırımları da ele aldıklarını belirterek, "Rusya'nın bu savaşı finanse etme kabiliyetini sınırlandırmak için çok daha hızlı adımlar atmamız gerektiğini görüyoruz. Bizim için dondurulan Rus varlıklarının özellikle Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması önemli. Teröristlerin fonları terör saldırılarının ardından hayatın yeniden inşası için kullanılmalı." dedi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rutte ile Odessa'da savaşta yaralanan askerlerin tedavi gördüğü askeri hastaneyi ziyaret ederek, askerler ve doktorlarla sohbet ettiklerini kaydetti.