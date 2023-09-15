Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile görüştü. Görüşmede Ukrayna'nın UCM ile işbirliğinin sistematik olduğunu ve Rusya'nın savaş suçları için gerçek bir cezayı yakınlaştırdığını belirten Zelenskiy, Putin için tarihi tutuklama emri olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han ile görüştü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UCM Başsavcısı Han ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede Ukrayna'nın tüm kolluk kuvvetleri enstitüleri ve Başsavcılık Ofisinin UCM ile işbirliğinin "sistematik" olduğunu ve " Rusya'nın savaş suçları için gerçek bir cezayı yakınlaştırdığını" kaydeden Zelenskiy, "Şimdiden ilk net bir sonuç var: Putin için tarihi tutuklama emri. Diğer tüm adil sonuçlar da olacaktır." ifadesini kullandı.

UCM, mart ayında Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.