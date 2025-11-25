Haberler

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Trump ile Görüşmek Üzere Washington'a Gidiyor

Güncelleme:
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Zelenskiy'nin bu hafta ABD Başkanı Trump ile barış planı görüşmek üzere Washington'a gideceğini açıkladı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kasım ayı sonuna kadar uygun olan en erken tarihte ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceğini açıkladı.

ABD yönetiminin Ukrayna-Rusya savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları sürüyor. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Donald Trump ile barış planını görüşmek üzere bu hafta Washington'a gideceğini belirtti. Zelenskiy, "Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cenevre'de yapılan verimli ve yapıcı görüşmelerin yanı sıra Başkan Trump'ın savaşı sona erdirme yönündeki kararlı çabalarını takdir ediyoruz. Cenevre'de görüşülen anlaşmanın temel şartları konusunda heyetlerimiz ortak bir anlayışa vardı. Bundan sonraki adımlarımızda Avrupa'daki ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Ukrayna Devlet Başkanı'nın (Zelenskiy'nin) kasım ayında uygun olan en erken tarihte ABD'ye bir ziyaret düzenleyerek son adımları tamamlamasını ve Başkan Trump ile bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
