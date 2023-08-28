Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, seçimlerin 2024'e ertelenebileceğini söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenskiy, batılı devletlerin mali ve lojistik desteği vermesi durumunda Ukrayna'daki seçimlerin de 2024 yılında yapılabileceğini ve savaş dönemindeki seçimlerin yaklaşık 135 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenskiy, batılı devletlerin mali ve lojistik desteği vermesi durumunda Ukrayna'daki seçimlerin de 2024 yılında yapılabileceğini VE savaş dönemindeki seçimlerin yaklaşık 135 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşın ardından Ukrayna'da yapılması planlanan seçimler gerçekleştirilememişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zekenskiy, yerel basına yaptığı açıklamada savaş nedeniyle gerçekleştirilemeyen seçimlere değindi. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında yaptığı seçimleri hatırlatan Zelenskiy, batılı devletlerin mali ve lojistik desteği vermesi durumunda Ukrayna'daki seçimlerin de 2024 yılında yapılabileceğini dile getirdi. Zelenskiy savaş dönemindeki seçimlerin yaklaşık 135 milyon dolara mal olabileceğini söyledi.

Ülkedeki sıkı yönetim nedeniyle seçimlerin mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Ukrayna Devlet Başkanı, "Ancak parlamentomuz hazır olursa seçimi hızlıca yapabiliriz" dedi. Silahlar için sağlanan maddi yardımın seçimlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmayacağını dile getiren Zelenskiy, ABD ve Avrupa Birliği'nin seçimler için mali yardım sağlamasını umduğunu söyledi. Yapılması gerekenleri sıralayan Zelesnkiy, "Gözlemcilerin sınıra getirmeliyiz. Böylece, meşru bir seçim gerçekleştirebiliriz" dedi. Zelenskiy ayrıca, dünyanın farklı noktalarındaki milyonlarca Ukraynalıların oy kullanması gerektiğini de sözlerine ekledi. "Topraklarımızı ve demokrasimizi koruyoruz" diyen Zelenskiy, "Bu yüzden insanlar seçimler hakkında konuşuyor. Bu siyasi bir süreç ve engellenemez" ifadelerini kullandı. - KİEV